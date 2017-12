141 millions pour rénover le réseau d'eau entre Outumaoro et Taina

PUNAAUIA, le 01/12/2017 - Une convention de financement a été signée ce vendredi entre le directeur de l'Agence française de développement et le maire de Punaauia, pour la rénovation du réseau d’Alimentation en Eau Potable (AEP) entre l’échangeur de Outumaoro et le carrefour Taina. Des travaux qui démarreront en février.



La commune de Punaauia lancera l'année prochaine la rénovation de son réseau d'alimentation en eau potable, entre l'échangeur d'Outumaoro et le carrefour Taina. Des travaux nécessaires puisque, selon la mairie, de l'amiante a été détectée dans le ciment du réseau hydraulique, " installé dans les années 70 sur un foncier privé, extrêmement fragile et fuyard ", indique le communiqué de la municipalité.



Et pour réaliser ce projet, la commune de Punaauia a sollicité un emprunt auprès de l'Agence française de développement (AFD), à hauteur de 141 millions de francs. Une convention de financement a ainsi été signée ce vendredi matin, à la mairie de Punaauia, entre le tāvana, Rony Tumahai et le directeur de l'AFD, Thierry Paulais.



" L’offre de prêt proposé par l’AFD s’avère très avantageuse pour la Commune ", puisque ce projet " a un impact positif sur l’environnement, et il est éligible à un financement "Prêt Vert" à taux 0%. L’intégralité des fonds de l’emprunt peut être mobilisée dès la signature de la convention de prêt et permettre ainsi de lancer les commandes au plus vite ", prévient le communiqué.



Et le communiqué de conclure : " Les travaux consisteront à poser un réseau neuf en fonte de diamètre nominal 250 sous l’accotement, plus important que le réseau actuel de diamètre 200. En concertation avec le service de l’Equipement du Pays, ces travaux devraient débuter durant le courant du mois de février 2018 pour une durée de 6 mois (délai de fourniture incluse). Ces travaux se dérouleront uniquement de nuit afin de limiter au maximum les gènes occasionnés sur cette portion de route. "