14 policiers municipaux deviennent moniteurs

Les 14 stagiaires ont préalablement été sélectionnés sur des critères sportifs, techniques de self défense et pédagogiques. Des policiers des communes de Papeete, Pirae, Arue, Mahina, Punaauia, Faaa, Paea, Taravao, Bora Bora et Moorea se sont présentés afin prétendre à la qualification de moniteur. Ce sont finalement les stagiaires des communes de Faaa, Punaauia, Paea, Mahina, Pirae et Bora Bora qui ont été retenus.



L'examen final de fin de stage est organisé le 25 octobre. Les stagiaires qui l'obtiendront pourront prétendre au titre de moniteur au sein de leur commune. L'objectif de cette formation est de maintenir les compétences techniques et professionnelles des agents de polices municipales au sein de leur commune, d'organiser des séances hebdomadaires permettant un entraînement technique et sportif au quotidien.