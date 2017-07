14-Juillet : l'origine du chant des Tamari'i Volontaires

Matou teie tamari'i no te batterie

Nous sommes les enfants de la batterie

O ta oe i titau a’e nei

Que tu as appelés

Te farii nei matou i te ture

Nous obéissons à la loi

No to tatou hau metua

De notre mère Patrie

Teie mai ne o mau tamari'i

Nous voici tes enfants

O ta oe i titau a’e nei

Que tu as appelés

Tei ni’a roa ia tona tauraa

Ils sont perchés tout là-haut

Te vahi no te hupe

Là où souffle le vent du soir.



Refrain

Matou teie Tamari'i Volontaires

Nous sommes les Tamari'i Volontaires

Tei ratere mai na te ara e

Qui partons pour l'étranger

Te faarii nei matou I te ture

Et qui nous soumettons à la loi

No to tatou hau metua

De notre Mère patrie.



Teie mai nei to mau tamari'i

Nous sommes les enfants

O ta oe titau mai nei

Que tu as appelés

Tera roa ia o tona tauraa

Et qui ne connaîtront de repos

Te vahi no te pohe

Que sur le champ de bataille