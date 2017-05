10 ème édition de la Semaine de la Vanille : les produits et le savoir-faire à l'honneur

PAPEETE, le 16 mai 2017 - Produit emblématique de la Polynésie française, la vanille est à l'honneur toute cette semaine dans le hall de l'assemblée. Les producteurs venus pour l'occasion ont l'intention de défendre les couleurs de cet or noir.



"La vanille, cela peut être un métier de demain pour quelqu'un qui veut revenir à la terre. C'est un secteur très prometteur mais le problème, c'est qu'il n'est pas assez structuré." Francky Tauatiti met en place les sachets de gousse de vanille sur la table de son stand, à la semaine de la vanille. Accompagné de se femme et de ses enfants, il participe à cet événement organisé par l'établissement public de la vanille de Tahiti (Epic) qui se tient dans le hall de l'assemblée jusqu'à samedi.



Pour le commercial Hotu vanilla, la vanilleraie familliale basée à Raiatea, la semaine de la vanille est l'occasion de montrer ses produits et son savoir-faire au public. Mais il s'agit aussi de porter plusieurs messages, à la population et aux autres professionnels.