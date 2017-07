"Āreareara’a i te Fenua Aihere" : évadez-vous samedi à la Presqu'île

PAPEETE, le 27 juillet 2017 - Tahiti Tourisme propose la troisième édition du "Āreareara’a i te Fenua Aihere", une découverte de la Presqu'île entre nature et culture. Départ samedi matin, à bord des trucks traditionnels !





Une immersion au cœur de la Presqu'île, c'est ce que propose Tahiti Tourisme pour la troisième année consécutive. Après un petit-déjeuner local, les passagers embarqueront samedi matin, à bord des fameux trucks fleuris d’auti et d’opuhi et découvriront "l’authentique Tahiti-Iti durant toute cette journée pour faire vivre ou revivre la tradition". Ils s’évaderont ainsi vers la côte de Taiarapu Est lors d'un voyage rythmé par les sons des ‘ukelele et les chants des musiciens. En effet, 'Ārearea signifie en reo tahiti "prendre du bon temps ensemble, en groupe, avec plusieurs personnes ; c’est être joyeux, s’amuser en riant, en poussant des cris de joie ; c’est faire la fête avec tout son corps et toute son âme…"